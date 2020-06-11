Яна Поплавская дала советы, как узнать об измене мужа

https://static.news.ru/photo/d6b2f14e-ac39-11ea-aa1a-fa163e074e61_660.jpg Яна Поплавская с супругом Евгением Яковлевым Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Яна Поплавская поделилась своим семейным опытом и рассказала, как избежать измен в браке.

Она рассказала, что многие женщины ограничивают своих мужчин, пытаются их привязать к себе и дому, и это неправильно.

Почему-то многие женщины воспринимают мужчину как собаку-аксессуар на поводке. В конце концов, почему вам можно с подругами встретиться, а вашему мужу посидеть с приятелями нельзя? Все эти ограничения заставляют мужчину искать свободы, — привели слова Яны Поплавской на портале StarHit.ru.

Она добавила, что любовницы заманивают мужчин простой тактикой — они ничего не требуют напрямую и мужчина чувствует себя просто любимым, без всяких условий.

У современных любовниц произошел апгрейд, они напрямую больше ничего не просят. Мужчина, конечно же, клюёт на эту удочку. Почему? Все просто: каждый человек хочет верить, что его любят просто так, что его ждут и ничего не требуют взамен. Так вот и этот самый мужчина мечтает об этом, — пояснила телеведущая.

Яна Поплавская отметила, что, когда мужчина изменяет, у него меняется поведение, он либо замыкается в себе, где-то пропадает, либо становится более щедрым и внимательным.

Узнать, что мужчина вам изменяет очень просто. Он постоянно пропадает на шиномонтаже или к зубному ездит как на работу. А телефон будто бы вмонтирован в его руку. Если вдруг трубка оказалась далеко, он бежит к ней, высунув язык. А ещё человек становится отстранённым, задумчивым, отвечает невпопад, раздражается по пустякам или вдруг неожиданно становится супервнимательным и невероятно щедрым, — поделилась опытом телеведущая.

Как писал NEWS.ru ранее, Яна Поплавская заявила, что родные и близкие Михаила Ефремова, позволявшие актёру вести разгульный образ жизни, также несут ответственность за его алкоголизм и аварию, в результате которой погиб 57-летний мужчина. Она отметила, что актёру постоянно наливали и никак не боролись с его зависимостью.