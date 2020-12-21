Яна Кошкина предстала перед поклонниками с жутким носом

https://static.news.ru/photo/5e44a1c6-4301-11eb-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущая Яна Кошкина выложила в социальной сети фото с неприглядным видом. Так, на своей странице в Instagram актриса выложила архивный чёрно-белый снимок, на котором запечатлена в роли Бабы-яги.

По словам Кошкиной, данное фото было сделано во времена учёбы в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Узнали бы меня на этом фото? — написала Кошкина в социальной сети.

Стоит отметить, что поклонники актрисы отказались верить, что на снимке действительно запечатлена она. Лишь несколько человек узнали артистку по глазам.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна отреагировала на слухи о романе своего мужа с актрисой Яной Кошкиной.

По её словам, Кошкиной приписывают романы со многими представителями российского шоу-бизнеса. Аналогичная ситуация произошла и с её мужем.