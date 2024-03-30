Якубович захотел пожить с женой участника «Поля чудес» Якубович предложил участнику «Поля чудес» пожить втроем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Якубович

В новом выпуске передачи «Поле чудес» на Первом канале принял участие ювелир из Костромы, который познакомил ведущего шоу Леонида Якубовича со своей супругой. В эфире передачи мужчина попросил отвлечься и поцеловать жену, на что телеведущий в шутку предложил им пожить втроем.

Теперь будем жить втроем? — уточнил Якубович.

Ведущий «Поле чудес» сразу же добавил, что не имеет в виду ничего плохого. Он объяснил, что у участника очень красивая жена, которая заслуживает получать букет каждое утро. Именно для того, чтобы дарить ей его, Якубович и попросился в семью россиянина.

Жителю Костромы не удалось выиграть главный приз шоу, однако он решил сделать подарок своим родственницам. Как оказалось, у двух его бабушек день рождения в один день, который выпал как раз на выход передачи в эфир.

Телевизионный критик Александр Горбунов ранее предполагал, что Леонида Якубовича в качестве ведущего шоу «Поле чудес» в будущем могут заменить Гарик Мартиросян, Федор Добронравов или Николай Добрынин. По его словам, модератор этой программы должен уметь расположить к себе, поддержать разговор с участниками и по-доброму пошутить над ними.