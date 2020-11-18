Якубович рассказал, как ради любимой угнал самолёт

https://static.news.ru/photo/85341586-2994-11eb-9835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович мало рассказывает о своей личной жизни. Известно, что он был трижды женат. Первый раз он женился ещё в студенческие годы, от второй жены Галины, с которой он прожил 20 лет, у него родился сын Артём.

С третьей супругой Мариной Якубович познакомился, когда стал ведущим шоу «Поле чудес». По словам шоумена, будущая избранница работала в рекламном отделе, а её стол располагался по соседству.

Я смотрел-смотрел и не выдержал, — рассказал 75-летний Якубович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как вспоминает телеведущий, когда они начали встречаться, он захотел произвести впечатление на свою будущую спутницу жизни и даже ради неё угнал самолёт.

По его словам, съёмочная группа была в круизе «Поле чудес» и оказалось, что они уезжали из Советского Союза, а возвращаться было некуда, такая страна перестала существовать. Перед ним встала задача не только покорить любимую, но и вернуть домой всю съёмочную группу.

Я ей сказал: «Мать, хочешь я тебе самолёт подарю?» Она сказала: «Хочу», — вспоминает артист.

Он запер коллег в буфете, добыл для них выпивку и закуску, и пока занимался поисками самолёта, вся группа напилась. Примерно через восемь часов он нашёл самолет, топливо, собрал экипаж. В итоге все благополучно улетели домой.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Якубович допустил смену ведущего в шоу «Поле чудес». По его словам, программа может существовать даже без него. Он подчеркнул, что «будущее передачи лежит в интересе зрителей». 25 октября 2020 года шоу «Поле чудес» отметило своё 30-летие.