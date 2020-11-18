Даже мама поверила: Якубович перечислил самые нелепые слухи о себе

https://static.news.ru/photo/0bc672f8-2984-11eb-8983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий телеигры «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович с иронией относится к большому количеству слухов, которые возникают вокруг его персоны. Однако поначалу они докучали, признался он.

В Интернете много раз судачили о любовницах шоумена, о его баснословных гонорарах, о постановочности и коррумпированности телеигры и даже о смерти ведущего. Причём, авторов последнего слуха не смущало даже то, что передача еженедельно выходит в эфир, они всему находили объяснение.

Однажды мама всё же поверила заметке о моей смерти. Как-то позвонила мне в семь утра, спросила, когда, мол, умер. Я ей говорю: «Мать, ты чего? Семь утра!». Она мне: «Ты жив? Всё, извини, я перезвоню», — рассказал Якубович в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Телеведущий отметил, что в заметках даже указывали время и место его отпевания. Правда, сейчас, по его словам, таких досужих сплетен стало меньше.

Видимо, поняли, что мне уже 75, а я всё никак не помру, — предположил шоумен.

Сложно понять, чем руководствуются те, кто пишет ерунду про других людей, и что у них в головах, посетовал телеведущий.

Про саму игру, например, судачили, что под барабаном сидит человек, который останавливает его по тайной команде ведущего.

Как-то мне задали этот вопрос, а я не мешкая сказал: «Да-да, сидит человек, а когда крутится барабан, внизу в Останкино, на первом этаже, горит свет», — вспомнил Якубович.

Он отметил, что у россиян нет никакого воспитания. Возможно, именно поэтому и возникают глупые сплетни.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен рассказал о своих браках и о причине развода с первой женой.