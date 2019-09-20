https://static.news.ru/photo/b11ecabc-dbc3-11e9-851d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фигурист Алексей Ягудин получил 200 тысяч рублей за участие в программе, которая была посвящена болезни Анастасии Заворотнюк. За это его раскритиковали коллеги по льду.

Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала, что спортсмен получил денежное вознаграждение за рассказ о соседстве с актрисой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что дома Ягудина и Заворотнюк находятся на приличном расстоянии друг от друга и их семьи не дружат.

Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин, — подчеркнул Траньков.

Ведущая Елена Родина считает, что Ягудин своим участием в программе попытался прорекламировать собственные гастроли.

А фигурист Роман Костомаров решил прекратить любое общение с Ягудиным из-за его поступка, пишет «КП».

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас она вышла из комы.

Как писал News.ru, семья Заворотнюк запретила московской клинике, где она лежит, привлекать сторонних врачей для оказания помощи в лечении. Сейчас артистка находится в терапевтическом отделении. Её состояние оценивается как тяжёлое.