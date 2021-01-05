Ягудин жёстко прошёлся по критикам Ольги Бузовой

https://static.news.ru/photo/f31650cc-50d7-11eb-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Алексей Ягудин в разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец ответил людям, которые критикуют певицу и участницу шоу «Ледниковый период» Ольгу Бузову. Спортсмен отметил, что артистка дошла до финальной стадии проекта.

По словам Ягудина, Бузова выкладывается на 100% на каждой тренировке. А тем, кто её критикует, не помешал бы хотя бы 1% от трудоспособности девушки.

Где вы, а где Бузова? Вот так я им скажу, — заявил Ягудин в ходе интервью Надежде Стрелец, опубликованного на YouTube.

Также фигурист ответил критикам спортсменки и его соведущей Алины Загитовой. Он подчеркнул, что в России люди постоянно чем-то недовольны. Граждане критически относятся к тем, кто пытается делать что-то новое. Как добавил ведущий, если заниматься развитием и учиться чему-то новому, можно достичь высот.

Ранее NEWS.ru передавал, что Алексей Ягудин впервые прокомментировал прошлогодние слухи о том, что его семья угрожает безопасности артистки театра и кино Мирославы Карпович.

Подобные домыслы начали распространяться в прессе после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В расставании звёздной пары тогда обвинили Карпович. По слухам, Павел и Мирослава всё ещё живут вместе, однако регулярно ссорятся. Кроме того, актрису обвиняли также в том, что она соблазняла Ягудина и присылала ему откровенные снимки с собой. За это жена спортсмена Татьяна Тотьмянина якобы хотела избить Карпович.