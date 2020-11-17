Ягудин выложил смешное видео и показал «опухшие щёчки»

https://static.news.ru/photo/3c38bd40-2909-11eb-8506-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: alexei.yagudin/instagram.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своём Instagram выложил забавное видео, на котором ему делают макияж как ведущему проекта «Ледниковый период».

Очередная съёмка после выходных, — написал Ягудин в социальной сети.

Примечательно, что в ролике бывший фигурист использовал фильтр, который заметно увеличивает в размере черты лица. Ягудин посетовал, что у него после выходных «что-то с глазами». Он также обратил внимание на тот факт, что его «щёчки» опухли.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выложила в Instagram фото со съёмок шоу «Ледниковый период».

На кадре Тарасова предстала в компании олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина.