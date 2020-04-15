Ягудин рассказал о нападках после эфира в поддержку Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/a32440c8-7f50-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигурист Алексей Ягудин признался, что много натерпелся после скандального эфира, который был посвящён здоровью Анастасии Заворотнюк.

Спортсмен пришёл на программу «Пусть говорят», чтобы поддержать звезду сериала «Моя прекрасная няня». Однако зрители решили, что он пиарится, и развернули настоящую травлю против него.

Узнал слово «хайп» после эфира, на который сходил, чтобы поддержать Заворотнюк, — пожаловался олимпийский чемпион во время подкаста для Sportrecs.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал NEWS.ru, Ягудин получил 200 тысяч рублей за участие в программе, которая была посвящена Заворотнюк.