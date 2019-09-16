https://static.news.ru/photo/4c21cf7e-679c-11e9-ace4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь.

Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у её дома, — поделился бывший спортсмен в эфире программы «Пусть говорят».

Он отметил, что живёт с Заворотнюк в одном посёлке на протяжении нескольких лет.

По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Ранее News.ru писал, что журналисты с Украины связали болезнь Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.