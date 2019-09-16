Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь.
Летом я видел карету скорой помощи, которая практически каждый день дежурила у её дома, — поделился бывший спортсмен в эфире программы «Пусть говорят».
Он отметил, что живёт с Заворотнюк в одном посёлке на протяжении нескольких лет.
По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк развилась на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Ранее News.ru писал, что журналисты с Украины связали болезнь Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.