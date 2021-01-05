Ягудин прокомментировал слухи об угрозах избить Карпович

https://static.news.ru/photo/16502b04-50be-11eb-815d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Алексей Ягудин в разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец впервые прокомментировал прошлогодние слухи о том, что его семья угрожает безопасности артистки театра и кино Мирославы Карпович.

Подобные домыслы начали распространяться в прессе после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В расставании звёздной пары тогда обвинили Карпович. По слухам, Павел и Мирослава всё ещё живут вместе, однако регулярно ссорятся. Кроме того, актрису обвиняли также в том, что она соблазняла Ягудина и присылала ему откровенные снимки с собой. За это жена спортсмена Татьяна Тотьмянина якобы хотела избить Карпович.

Ягудин заявил, что они с актрисой работали вместе над спектаклем, но никаких особенных эмоций друг у друга не вызвали. О слухах про угрозы фигурист ответил с недоумением.

Кто её хотел побить? Чего там? — удивился Ягудин в ходе интервью, опубликованного на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович на своей официальной странице в социальной сети обнародовала снимок с репетиции. На чёрно-белом фото артистка страстно обнимается с Павлом Прилучным.