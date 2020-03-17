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Ажиотаж вокруг коронавируса сильно преувеличен. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Неоправданная паника. Я, конечно, извиняюсь, но если просто взять грипп — скажем, что у нас эпидемия. Уже не звучит, да? — отметил спортсмен в разговоре с журналисткой Марией Командной в YouTube-шоу Commandos.

По его словам, кто-то пытается заработать деньги на страхе людей.

По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчикам, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.