«Я знаю, как умру»: сын Олега Табакова предсказал причину своей гибели

https://static.news.ru/photo/b0b9602c-6223-11eb-8ba5-fa163e074e61_660.jpg Павел Табаков Фото: instagram.com/tabakov_pavel

Актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова, заявил, что верит в судьбу и уже знает, при каких обстоятельствах умрёт.

В подкасте телеканала ТНТ 25-летний артист рассказал , что он станет жертвой ДТП.

Я знаю, как умру, — меня собьёт машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина, — поделился Табаков-младший.

Актёр вспомнил о случае, после которого он понял, что нельзя бороться с предназначением. Табаков сказал, что однажды расстался с девушкой, узнав о её измене. Это решение не принесло ему душевного покоя, и он решил вернуть возлюбленную. Они вновь начали строить отношения, однако это не привело ни к чему хорошему и закончилось новым расставанием. После этого актёр понял, что вмешиваться в судьбу нельзя.

Павел родился в браке Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной. У него есть младшая сестра Мария, сейчас она учится в школе. Табаков-младший пошёл по стопам своего отца и строит успешную карьеру в театре и на телевидении.

Как писал NEWS.ru, ранее Марина Зудина объяснила, почему Олег Табаков оставил наследство только её детям — Марии и Павлу, проигнорировав отпрысков от первого брака Антона и Александру.