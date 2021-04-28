«Я знал, что я мальчик»: сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал о детстве

https://static.news.ru/photo/5aa89bca-a8bf-11eb-b0c4-96000091f725_660.jpg Эллиот Пейдж Фото: vk.com/elliotpage_vk

Канадский трансгендерный актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, в интервью Vanity Fair признался, что с детства ощущал себя мальчиком.

Когда я был маленьким ребёнком, я полностью, на 100%, был мальчиком. Я знал, что я мальчик, когда был совсем маленьким. Я писал фальшивые любовные письма и подписывал их именем Джейсон. Я не мог понять, когда мне говорили: «Нет, это не так. Нет, ты не можешь быть таким, когда станешь старше», — поделился актёр.

Пейдж рассказал, что после смены пола он наконец-то чувствует себя тем, кто он есть на самом деле. Он добавил, что это ощущение — прекрасно и необычно, однако в этом есть и «какая-то печаль».

Недавно Пейдж впервые был замечен на публике после смены пола. Папарацци запечатлели звезду на прогулке с собакой. На мужчине была надета чёрная толстовка, джинсы, тяжёлые ботики, а на лице чёрная маска. Сопровождал актёра его новый приятель — белоснежный щенок.

В прежней жизни актёр носил имя Эллен. Тогда он получил известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014-м он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице. В начале 2021 года пара развелась.

В декабре 2020 года 33-летний Пейдж сделал каминг-аут, опубликовав селфи как мужчина. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий.