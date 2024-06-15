«Я живу соцсетями»: Клава Кока объяснила свою победу на Премии МУЗ-ТВ Клава Кока: жизнь в соцсетях помогла мне победить на Премии МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клака Кока на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ ответила на вопрос корреспонденте NEWS.ru, как ей удалось обойти в номинации «Лучшая в Сети» таких маститых соперников, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. По ее словам, секрет в том, что она этим живет.

Я придумываю всякие интересные рубрики, обрабатываю очень много фотографий, придумываю, как из простой вещи сделать интересное для людей, как их развлечь. Я круглосуточно об этом думаю, я порой даже не знаю, чем больше занимаюсь, музыкой или тем, чтобы правильно подать классный контент. Я это делают больше 10 лет и потому для меня быть лучшей в Сети невероятно приятно, трепетно и очень важно, — объяснила Клава Кока.

По ее словам, Киркоров и Бузова — крутые. Но они шоугерл и шоумен, поэтому в соцсетях ей удалось «чуть-чуть преуспеть». Певица также призналась, что номер, с которым она выступила на церемонии премии получился очень дорогим. Конь для полета над сценой создавался специально к этому случаю.

Накануне пробовала на нем летать, было страшно, высоко. Сегодня состоялся самый красивый номер в моей карьере, — подчеркнула исполнительница.

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