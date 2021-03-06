«Я – жадная стриптизёрша»: возлюбленная сына Тарзана раскрыла свои гонорары

https://static.news.ru/photo/e567f838-7f29-11eb-8cf4-96000091f725_660.jpg Мелисса Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Любимая девушка наследника стриптизёра Тарзана (Сергея Глушко) и певицы Наташи Королёвой 18-летнего Архипа рассказала, как зарабатывает на жизнь, и назвала сумму своего дохода. 20-летняя Мелисса — коллега отца своего жениха, она выступает в клубах и исполняет эротические танцы на шесте.

Девушка родилась в Ташкенте, а выросла в Новокузнецке. Переехав в Москву, Мелисса начала карьеру в полденс, и, по её словам, это занятие приносит неплохие деньги.

Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей. Я — жадная стриптизёрша. Профессионально танцую на пилоне. Сейчас живу в доме Архипа. Всё в особняке делает его мама. Я с Архипом живу на третьем этаже. Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте, — поделилась Мелисса в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Стриптизёрша рассказала, что когда познакомилась с Архипом, то не знала, кто он и даже иногда платила в барах за него и за себя. Мелисса также призналась, что молодой человек в День святого Валентина сделал ей предложение и летом пара планирует свадьбу. Живут влюблённые в особняке Королёвой и Тарзана и, как уверяет Мелисса, певица этому рада.

В декабре 2020 года Архип начал осваивать шест. Обучает танцам на пилоне наследника звёздной четы его возлюбленная. Парень недавно признался, что это нелёгкое занятие. До этого Глушко-младший занимался боксом и баскетболом, писал NEWS.ru.