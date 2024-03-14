«Я здесь живу»: Орбакайте снова уезжает из России в США?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может покинуть Россию на фоне отмены ее выступлений. За что «наказывают» певицу, чем она займется в США?

Правда ли, что Орбакайте выступит в баре

В начале марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пожелал артистке выступать в США. Общественный деятель заявил, что исполнительница хита «Пьяная вишня» будет петь за $200, ведь «больше ей там никто не заплатит».

12 марта стало известно, что Орбакайте 20 апреля выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Согласно анонсу, она исполнит свои хиты на русском языке. Анонс мероприятия появился в блоге заведения в социальных сетях.

На странице бара LEVEL сообщается, что средний счет на человека за вечер составляет всего $50 (4,5 тысячи рублей). Гости должны посещать заведение в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности. Выступление российской исполнительницы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Что Орбакайте говорила о США и России

После выступления в Санкт-Петербурге Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России. Отвечая на вопрос корреспондента LIFE.ru, надолго ли певица вернулась на родину, артистка заявила, что «здесь живет».

«Я здесь живу», — отметила Орбакайте.

Как уточняет издание, после этого охранники оттеснили корреспондента в сторону. Они также попросили не задавать артистке провокационные вопросы.

Орбакайте в 2024 году планировала посетить несколько российских городов с сольной программой «На бис!», однако ее тур оказался под угрозой срыва. Выступления исполнительницы отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке. Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в России.

Недавно источник издания «Абзац» рассказывал о намерении Орбакайте выступить перед участниками специальной военной операции в лечебных учреждениях. По информации журналистов, такие планы артистка строит на «свой следующий приезд в Россию».

Вернут ли Орбакайте на сцену в России

Продюсер Евгений Болдин в интервью NEWS.ru заявил, что отмены концертов певицы связаны с позицией россиян. По его словам, людям «стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости про Россию и СВО».

Фото: NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, воспитывал ее с семилетнего возраста. Она хорошая девочка. К слову, и Алла Борисовна никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не [Максим] Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом. — NEWS.ru). Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних. И Кристина попала под эту ситуацию», — отметил Болдин.

Продюсер предположил, что через год-полтора Орбакайте все же начнет работать. Он объяснил это тем, что артистка не уезжала из России навсегда и осталась «свои человеком, патриотом».

«И Алла патриотка. Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала. Она всегда была патриоткой. Сейчас ей надо остановиться и ничего больше не говорить о нашей стране», — разоткровенничался Болдин.

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