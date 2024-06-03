«Я запуталась»: Собчак заинтересовалась откровенным нарядом Бузовой Собчак уточнила, чем костюм Бузовой отличается от нарядов «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак задалась вопросом, почему певица Ольга Бузова может выступать на VK Fest в Уфе в кожаном боди, а блогеру Анастасию Ивлееву, которая организовала «голую» вечеринку, носить подобную одежду нельзя. При этом девушка порадовалась, что в целом «женщины еще где-то в России могут так свободно выступать в 2024 году».

Я реально запуталась. Можете мне объяснить, дорогая администрация президента, почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно? В чем разница? — поинтересовалась она.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откроенный наряд Ольги Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.

Бузова прервала молчание спустя два дня после того, как в Сети начали обсуждать ее костюм на выступлении в Уфе. Она объяснила, что была недоступна несколько дней, и только потом увидела «шумиху вокруг выступления». Телеведущая уточнила, что выступает на VK Fest уже семь лет подряд, и всегда выбирает яркие и обсуждаемые образы для этого события. Певица принесла извинения от себя и своей команды всем, кого оскорбил ее наряд. Телеведущая добавила, что считает Уфу прекрасным городом, в котором живут замечательные люди.