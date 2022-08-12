«Я в шоке»: Григорьев-Апполонов прокомментировал смерть поэта Витке Певец Григорьев-Апполонов оказался шокирован смертью поэта-песенника Витке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов

Певец Андрей Григорьев-Апполонов оказался шокирован смертью поэта-песенника Германа Витке, написавшего многие хиты Агутина, Киркорова, Варум и других известных русских артистов.. Именно он придумал название поп-группе «Иванушки International», а также написал их главный хит, рассказал артист в беседе с «360».

Я в шоке. <...> У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта, — высказался певец.

По словам Григорьева-Апполонова, он не виделся с поэтом почти 25 лет, последний раз был на концерте группы, когда она получила свое название. Артист добавил, что «как лодку назовешь, так она и поплывет» и именно Витке дал отличный старт «Иванушкам».

О смерти автора известных песен многих российских артистов Германа Витке сообщил Telegram-канал Mash. Витке было 54 года, по словам близких поэта, причиной смерти стал сердечный приступ. По информации канала, с зимы по весну он находился в больнице на лечении.

Дебют Германа Витке в качестве поэта-песенника состоялся в 1991 году. Согласно опросу музыкальных критиков, он входил в десятку ведущих авторов песен России. Помимо этого, Витке был судьей таких телевизионных конкурсов, как «Звездный дождь» и «Утренняя звезда».