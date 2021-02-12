«Я в отношениях семейных»: Лолита пояснила свой семейный статус

https://static.news.ru/photo/e4fc3992-6d3e-11eb-9e1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская призналась, что в её личной жизни всё хорошо. По её словам, она находится в семейных отношениях.

Я в отношениях семейных, — сообщила артистка изданию Teleprogramma.pro. Таким заявлением Лолита ещё больше всех запутала, так и не прояснив свой семейный статус. Ранее Милявская призналась, что недавно вышла замуж. Заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на российском ТВ. Брак стал шестым по счёту для исполнительницы. Имя жениха звезда раскрыть отказалась.

Во время шоу артистку в маске не узнали члены жюри, так как она похудела на 17 кг. Поп-король Филипп Киркоров связал метаморфозы с влюблённостью коллеги по музыкальному цеху. Женщина подтвердила догадку.

Она также недавно призналась, что никогда не хотела много детей. Она считает, что её музыкальная карьера негативно отразилась на её личной жизни: ей так и не удалось найти счастье ни в одном из пяти браков и она не смогла обзавестись большой семьёй. Но сама артистка признаёт, что сценическая деятельность ей ближе тихой семейной жизни.

Каждый раз, разойдясь с очередным избранником, она «быстро навёрстывала всё, что пропустила». Однажды, по её словам, артистка решила посчитать, сколько же партнёров было в её постели. Однако быстро сбилась со счёта и перестала заморачиваться на эту тему, писал NEWS.ru.