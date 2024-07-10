«Я тоже на них наложил»: Газманов отреагировал на санкции против себя Газманов заявил, что сам «наложил» на санкции Запада против него

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов заявил, что на него наложили санкции Евросоюз, Канада, Австралия и другие страны Запада. Однако, подчеркнул артист, он тоже на все эти рестрикции «наложил», передает RT.

Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. <...> Ну я тоже на всех на них наложил, — сказал Газманов.

Он добавил, что из-за ограничений не может попасть в собственную квартиру в Юрмале. Певец подчеркнул, что не жалуется, и пожелал тем, кто ввел против него санкции, «подавиться» этой недвижимостью.

Недавно SHAMAN (Ярослав Дронов) попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Кроме того, под рестрикции подпала певица Полина Гагарина за «получение выгоды» от правительства РФ, считают в ЕС.

Основатель LIFE.ru Артур Габрелянов подпал под ограничения за «фейковые новости», а мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова — за то, что является президентом фонда, берущего на себя опеку над украинскими детьми. «Артек» был добавлен в список за организацию лагерей для детей Донбасса, а «Уральские авиалинии» — за перевозку военнослужащих и сотрудничество с Министерством обороны.

Евросоюз также ввел санкции против артиста театра и кино Ивана Охлобыстина, предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко. Под ограничения также подпал теневой российский флот.