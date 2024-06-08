«Я так устал за эти годы от страз»: Киркоров показал гостевые домики Филипп Киркоров провел экскурсию по гостевым домикам около своего особняка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров провел для издания Starhit.ru экскурсию по гостевому дому, построенному около его роскошного особняка на Мякинском полуострове. Исполнитель признался, что за годы на эстраде ему надоели стразы и яркие краски, поэтому внутреннее убранство выполнено в сдержанном, домашнем стиле.

Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах, — объяснил Киркоров.

Снаружи домики оформлены в итальянском стиле. Внутри расставлены подарки и сувениры, полученные российским поп-королем в разные годы. Например, декоративный слон в прихожей, преподнесенный Киркорову на один из праздников.

На втором этаже разместились веера, купленные исполнителем на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Гостевой домик небольшой по площади, поэтому все пространство максимально заполнено. Прихожая совмещена с кухней, окна которой выходят на улицу.

Узкая гостиная декорирована зеркалами, визуально увеличивающими пространство. Убранство двух спален на втором этаже выполнено в приглушенных и бежево-золотых тонах. На всех полках расставлены фотографии хозяина дома. Певец признался изданию Starhit.ru, что очень любит гостей, и хочет пригласить к себе коллег Ани Лорак и Николай Баскова.

Я очень всегда мечтал, чтобы у меня был дом для гостей, друзей родственников: папина сестра, брат, дети вырастут тоже будут приезжать в гости, — поделился исполнитель.

На днях певец Филипп Киркоров принял участие в благотворительной акции Фонда Константина Хабенского и поработал продавцом мороженого в ГУМе. Он снял видео о том, как обслуживает детей в самом известном магазине страны в рамках «Дня гумовского мороженого». В акции также приняли участие телеведущий Андрей Малахов и дрессировщик Аскольд Запашный.