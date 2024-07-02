«Я сыграл красноармейца Сухова»: Яценко о роли в фильме «Праведник» Яценко: в фильме «Праведник» я выводил евреев, будучи красноармейцем Суховым

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Александр Яценко

Фаворитом кинопремии «Ника» стала военная драма «Праведник», в которой главную роль сыграл актер Александр Яценко. После церемонии награждения он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что в киноленте о спасении евреев в годы Великой Отечественной войны сыграл красноармейца Сухова.

Когда прочитал сценарий, у меня было сильное эмоциональное потрясение. Меня раздавило. Я подумал, как же это сделать? Еще название такое, праведник. Но слава Богу играть его не пришлось, а сыграл я красноармейца Сухова. Только выводил не чужих жен, а евреев, — отметил актер.

По словам Яценко, он играл не праведника, а человека, выполняющего свои задачи. При этом он признал, что злодеев играть интереснее. По словам актера, они более сложные личности.

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