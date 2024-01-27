«Шел в магазин за колой»: Галкин высмеял Киркорова после «голой» вечеринки Галкин перепел песню Киркорова «А я и не знал» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказался об извинениях народного артиста России Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, передает Regnum. Во время концерта в Вене комик перепел известную композицию артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь».

На чуть-чуть забежал, утратив контроль, и весь мир вдруг узнал, что голый король. Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шел в магазин за колой, — спел Галкин.

После «голой» вечеринки Ивлеевой Киркоров записал видеообращение с извинениями, в котором объяснился перед публикой за участие в мероприятии в московском клубе «Мутабор». По словам артиста, он заглянул туда «на пять минут», при этом не зная о специфическом дресс-коде.

В разговоре с представителем Кремля Дмитрием Песковым Киркоров заявил, что пришел на звездную вечеринку из чувства долга перед Ивлеевой. Певец объявил, что обещал блогеру присутствовать на ее мероприятии, поскольку она снималась у него в клипе. Киркоров утверждал, что изначально шел на «новогодний бал».