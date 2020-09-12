«Я сделала это!»: Оксана Самойлова удивила фанатов новым цветом волос

https://static.news.ru/photo/2f8396fc-f4f6-11ea-99ca-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками фотографией в новом образе.

На снимке она предстаёт с розовым цветом волос. По её словам, она давно хотела перекрасить волосы в яркий цвет, но решилась на это только сейчас.

Я сделала это! У меня розовые волосы! Всю жизнь ходила с тёмными и последние пару лет мечтала о розовых, но останавливала себя, типа «я же взрослая, какие розовые волосы», — написала модель.

Она отметила, что решила осуществить мечту, так как поняла, что ещё «лет через пять это будет выглядеть ещё страннее».

Также Самойлова показала в сториз реакцию своей дочери Ариелы на смену имиджа. Та от удивления спрятала голову в духовку игрушечной плиты.

Поклонники оценили преображение модели, отметив, что «красоту ничем не испортишь». При этом некоторые подписчики не смогли удержаться от насмешек над Джиганом, который недавно проходил лечение и вёл себя неадекватно. В тот момент он решил сбрить бороду и даже брови.

Ты, главное, брови не сбривай, — написал один из интернет-пользователей.

Как писал NEWS.ru, ранее Самойлова призналась, что семейный отдых в турецкой Анталии был омрачён. Пограничники не пустили двух родственников на борт самолёта, который должен был вылететь в Россию.