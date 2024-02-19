«Я сбежала»: звезда «Бедной Насти» покинула Россию вместе с семьей Актриса Марина Александрова сообщила, что покинула Россию вместе с семьей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марина Александрова

Российская актриса, звезда сериала «Бедная Настя» Марина Александрова покинула РФ вместе с семьей. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка опубликовала пост, в котором призналась, что сейчас находится на Мальдивах.

Александрова отметила, что первый раз побывала в «таких краях», когда ей было 20 лет и она принимала участие в шоу «Последний герой». Актриса написала, что «сбежала» на Мальдивы, окружив себя любимыми людьми.

Именно после участия в программе я сформулировала, что у каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца... окружив себя любимыми, я сбежала. Пусть в жизни наших детей солнечных дней будет больше, — подчеркнула артистка.

Ранее певица Лолита Милявская опубликовала в своем Telegram-канале видео, которое натолкнуло подписчиков на мысли о возможном отъезде артистки из России после скандала из-за «голой» вечеринки. На кадрах артистка едет за рулем автомобиля, рассуждая о том, что «обязательно в распятии присутствует и смерть, и в то же время сила воскрешения».

Как обратили внимание пользователи, придорожные пейзажи за окном авто Лолиты могут намекать на то, что певица находится не в России: за окном светит яркое солнце и нет снега. В этом контексте СМИ и поклонники вспомнили о недвижимости исполнительницы в Болгарии.