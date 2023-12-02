«Я сам конструктор»: Киркоров об уникальном умном доме по его чертежам Киркоров: я сам разрабатывал конструкцию своего уникального умного дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что сам разрабатывал чертежи и схемы своих новых апартаментов. На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» исполнитель рассказал, что его новый дом будет уникальным, передает корреспондент NEWS.ru.

Я сам конструктор, поэтому я сам разрабатывал конструкцию умного дома. Это будет уникальный дом, по моим чертежам и схемам, — пояснил музыкант.

Известно, что сейчас в апартаментах Киркорова идет ремонт. Певец планирует внедрить в жилье автоматизированную систему управления «умный дом».

Также Киркоров признался, что Новый год планирует отмечать дома. Он заявил, что уже который год не работает именно в этот праздник. По словам артиста, его нужно проводить с семьей, мандаринами, любимыми фильмами и мультфильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».

Перед началом ежегодного песенного фестиваля артист рассказал журналистам, что полностью преодолел звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Исполнитель добавил, что в его жизни имело место публичное одиночество, но сейчас все подобные проблемы для него позади. Кроме того, певец уверен, что такие ситуации ему больше не грозят.