«Я рыдала»: Савичева со слезами рассказала о потере ребёнка

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Участница песенного конкурса «Евровидение 2004» Юлия Савичева призналась, что потеряла своего первого малыша во время беременности. Это случилось несколько лет назад и испортило отношения с мужем Александром Аршивиным.

Кровотечение у Юлии началось во время подготовки к съёмкам клипа. Девушка тогда была на первом месяце.

Чувствовала, что мир рухнул. Я виновата, что не смогла сделать правильно и сберечь ребенка, — расплакавшись поведала Савичева в программе «Секрет на миллион».

Пройдя этот сложный этап, певице удалось наладить отношения с супругом и Савичева вновь забеременела. На свет появилась Анна, которой сейчас уже четыре года.

После потери Савичева и Аршивин все-таки смогли наладить отношения и завести ребенка. Сейчас у супругов есть четырехлетняя дочь Анна, и они помышляют о втором ребёнке. Однако дочь все-таки пришлось оставить с бабушкой и дедушкой в Португалии из-за плотного гастрольного графика. И Савичева по этому поводу всегда сильно переживала, так как в ней играл «материнский инстинкт».

Как рассказала Савичева, дочка не чувствует отсутствия родителей рядом благодаря возможности постоянно общаться по видеосвязи, а бабушка каждый день ставит Ане мамины песни.

Певица также раскрыла, как ей удалось довести до слёз саму Примадонну Аллу Пугачёву. Она была тронута выступлением молодой звезды на шоу «Один в один». Тогда ей позвонил Максим Галин, и рассказал, что они с Аллой «рыдали».

Ранее Савичева рассказала, почему заявления артистов о финансовых проблемах в период пандемии коронавируса крайне негативно воспринимаются россиянами. Девушка считает, что звёзды неосознанно подливают масло в огонь, рассказывая о владении дорогими вещами.