«Я раньше думал, что страдал»: ставший отцом Бикович признался в трудностях Актер Бикович: после рождения сына узнал, что такое недосып и страдания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Российский актер сербского происхождения Милош Бикович на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал о трудностях отцовства, его слова передает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, каждой матери в мире нужно воздвигнуть памятник.

Я до сих не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. И я раньше думал, что я страдал, а сейчас — нет... То, чему я научился, это то, что каждой женщине, родившей ребенка, надо создать памятник. Это очень тяжело... Всем мамам мира низкий поклон, — заявил артист.

По его словам, мужчинам в первый год младенчества их детей проще, поскольку они не так вовлечены в заботу о ребенке. Отец становится нужен позже, считает Бикович.

13 февраля Бикович опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) первое фото с новорожденным сыном. Лицо малыша было прикрыто улыбающимся смайликом. На фото новоиспеченный отец позирует без футболки с улыбкой на лице, а на руках он держит малыша.

В начале января Бикович стал отцом и отпраздновал рождение сына по сербскому обычаю — с цыганами и в рваной футболке. Каждый из гостей торжества отрывал от одежды новоиспеченного отца кусок. До этого артист намекал на рождение ребенка публикацией «татуировки», сделанной ручкой. На милом маленьком рисунке были изображены мама, папа и малыш.

Как в декабре рассказал Иван Охлобыстин, Бикович покинул ряды холостяков и женился на своей беременной подруге. Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич. Известно, что она юрист и раньше жила в Черногории.