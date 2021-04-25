«Я псих что ли»: Тимати оставил Решетовой квартиру с котами

https://static.news.ru/photo/8bea7914-a67c-11eb-af3e-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Известный российский рэп-исполнитель Тимати заявил, что он не псих, чтобы забирать котов у своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Кроме того, девушке и их общему сыну также останется квартира в центре столицы. Об этом стало известно во время свидания музыканта на шоу «Холостяк».

Животных они приобрели, когда ещё жили вместе. По словам исполнителя, их маленький сын Ратмир в восторге от котов и хорошо с ними ладит.

У меня коты с Настей. Они остались с ней, я псих что ли, котов делить? Сын с ними играет. Они вообще к нему супер, чувствуют, что нет опасности. Он мог прихватить раньше, сейчас нет, — рассказал Тимати.

Как сообщалось, рэпер расстался с Анастасией Решетовой 11 сентября. Пара была в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Бывшие возлюбленные смогли остаться в хороших отношениях. Тимати много времени проводит с ребёнком. При этом многие поклонники до сих пор уверены, что их расставание было фикцией и пиаром.

Музыкант никогда не был обделён женским вниманием, у него за плечами два гражданских брака и двое детей, но с партнёршами у рэпера отношения не сложились.

Ранее Тимати объявил о закрытии шоу «Холостяк». Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети. По словам рэпера, зрители уже «рассекретили» финал проекта.