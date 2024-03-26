«Я перестал доверять людям»: Пригожин о 55-летнем юбилее Пригожин: к 55 годам стал мудрее, но перестал доверять людям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции по случаю предстоящего юбилея, что к 55 годам стал мудрее, но перестал доверять людям. По его словам, теперь к нему в дом приходят только люди, прошедшие «внутренний фильтр», передает корреспондент NEWS.ru.

Я стал мудрее, осторожнее. Я стал очень избирательным, перестал доверять людям, к великому сожалению. <...> Даже тот, который клянется тебе в любви и говорит красивые тосты, не есть гарантия того, что он твой друг. К сожалению, так устроена сегодняшняя жизнь. Предательство подстерегает на каждом шагу, — сказал Пригожин.

Продюсер понял на шестом десятке, что размер богатства человека не говорит о его высоких моральных качествах.

Если человек богатый, это не признак его порядочности. Иногда с простым человеком ты можешь больше каши сварить, чем с человеком состоятельным. Некоторые люди, когда становятся богатыми и знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново. Они теряют самоконтроль, самообладание, превращаются в каких-то дьяволов, которым кажется, что они избранные. А когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что Бог не у каждого свой «приватизированный». Бог — он общий для нас всех, — сказал Пригожин.

Продюсер также рассказал, что после трагедии в «Крокус Сити Холле» не планирует ярко праздновать свой день рождения. По его словам, он ограничится скромным ужином.