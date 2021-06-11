«Я открываю мир чудесных грузин!»: Собчак обвинили в зависти к Бузовой

https://static.news.ru/photo/abfe3d70-cb2b-11eb-9cc1-96000091f725_660.jpg

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая записала пародию на песню Ольги Бузовой «Мало половин», была осмеяна в соцсетях. Подписчики её Instagram заявили, что она просто завидует успеху Бузовой на сцене МХАТа.

В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил, — поёт Собчак в своей шуточной пародии.

На это отреагировали пользователи, назвав телеведущую «завистницей». Кроме того, комментаторы задались вопросом: «А чем Ольга хуже Вас? Вы тоже в театре играли». «Ксения, это уже перебор. Хватит хайпиться на Бузовой», — добавил ещё один пользователь.

Пародию на Бузову, сыгравшую роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького «Чудесный грузин», Собчак выложила накануне. По сюжету, режиссёр стонет от неумелых действий «Бузовой»-Собчак. И хотя в реальности спектакль посвящён молодости Сталина, в пародии он предстал в более привычном образе. Актрису просят сыграть «огонь на заводе», тушить который отправляется сам Сталин.

Также ранее телеведущая решила своеобразно прокомментировать скандал между поп-королём российской эстрады Филиппом Киркоровым и экс-продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Она выложила пародийный ролик на обращение Киркорова, заявив, правда, что любит и Филиппа, и Нателлу.