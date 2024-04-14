«Я ничем этого не заслужил»: Шуфутинский рассказал о размолвке в семье Шуфутинский признался, что младший сын не принял его новую избранницу Уразову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский, подаривший миру хит «Третье сентября», в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ признался в сложных отношениях с младшим сыном из-за новой избранницы Светланы Уразовой. Шансонье выразил уверенность, что не заслуживает такого отношения от членов своей семьи.

Телеведущая Лера Кудрявцева подняла тему внутрисемейных конфликтов в разговоре с Шуфутинским. Артист поделился, что младший сын Антон в штыки воспринял его избранницу Светлану Уразову. При этом, по его словам, старший сын Дэвид, напротив, порадовался за него и попытался донести это своему брату.

Брат ему объяснял, что это же хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал, — сказал он.

Болезненно на новую избранницу Шуфутинского также отреагировала невестка Брэнди — жена его младшего сына. По словам артиста, она всегда «была приветливой девочкой», но ее отношение к нему резко изменилось.

Когда я привез всех ее родственников и мы со Светланой приехали знакомиться, она (Брэнди. — NEWS.ru) не захотела даже ничего слышать о ней. Я думаю, что они не имеют права ко мне так относиться. Я ничем этого не заслужил, — отметил шансонье.

Вторая супруга музыканта Маргарита Шуфутинская скончалась в 2015 году в возрасте 66 лет. После этого в его жизни появилась новая возлюбленная — Светлана Уразова. Она почти на 30 лет его моложе и долгое время работала в его коллективе. Отношения они официально не оформляют, но Шуфутинский считает ее своей женой.

Ранее Шуфутинский рассказал, что иногда передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со спиной: год назад он поскользнулся на льду и повредил копчик и мышцы. Артист отметил, что не смог до конца восстановиться после длительной реабилитации. Сейчас 75-летний певец использует инвалидную коляску, в том числе и дома. Исполнитель подчеркнул, что с возрастом восстановить здоровье становится трудно.