«Пропаду из Сети»: Бузова сообщила о госпитализации Певица Бузова сообщила о своей госпитализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова легла в больницу, в своем Telegram-канале она предупредила поклонников о том, что в течение некоторого времени она будет неактивна в соцсетях. Пиар-менеджер артистки Антон Богославский рассказал Super.ru, что госпитализация Бузовой связана с плановой операцией и призвал поклонников не волноваться. При этом он не стал раскрывать, о каком именно хирургическом вмешательстве идет речь.

Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу, — написала Бузова в Telegram под фотографией из больничной палаты.

В комментариях под постом поклонники артистки поблагодарили ее за информацию, однако задавались вопросом, что же произошло. На снимке певица запечатлела себя без макияжа и с убранными в косичку волосами. Она была одета в голубую пижаму в белую полоску.

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