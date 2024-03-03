«Я не сумасшедшая»: Бондарчук рассказала о паранормальном в ее доме Бондарчук призналась, что в ее доме живет Домовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Телеведущая Светлана Бондарчук в интервью YouTube-каналу «Москвичка» призналась, что в ее квартире живет Домовой. По словам знаменитости, он принял ее семью очень хорошо, поэтому они его любят и ценят. Бондарчук призналась, что порой паранормальный домочадец подшучивает над ней, подбрасывая в разные части квартиры монетки. Вместе с тем телеведущая попросила не считать ее сумасшедшей.

Тут живет Домовой. Я не мистик, я не сумасшедшая, но Домовой в этой квартире точно живет. Он принял нас с любовью, и мы как-то с ним договорились. Бывает, иногда монетки подбрасывает, это не часто бывает, он как будто проверяет, на связи ли мы с ним. Вообще, он с нами так подшучивает, он очень хороший, мы его любим, но стараемся не встречаться, — рассказала Бондарчук.

Ранее телеведущая раскрыла главный секрет своей молодости, добавив, что постоянно прибегает к массажу, который позволяет держать ее кожу в тонусе. Она отметила, что не придерживается мнения о том, что кожу нельзя растягивать, поэтому массажи у нее глубокие и даже болезненные. Модель добавила, что глубоко убеждена в необходимости правильных манипуляций с телом и лицом.