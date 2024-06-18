«Я не против»: Мальбэк о воссоединении с Сюзанной Мальбек допустил творческое воссоединение с бывшей женой Сюзанной

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Мальбэк (Роман Варнин)

Хип-хоп артист Мальбэк (Роман Варнин) в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук опроверг слухи, что у него плохие отношения с бывшей женой певицей Сюзанной. Он отметил, что они поддерживают дружеское общение и даже не исключил творческое воссоединение с экс-женой.

Я не против сотрудничества. Просто это все должно совпасть, должны сойтись звезды, чтобы что-то произошло. Если говорить про нас, то это должно быть что-то очень яркое, большое, фееричное. Что не будет выглядеть, как будто мы собрались спустя много времени, чтобы заработать деньги. Это должно быть именно про творчество, искусство, какую-то новую энергию с ее стороны [Сюзанны], новую энергию с моей стороны, — объяснил Мальбэк.

Он добавил, что благодарен бывшей супруге за совместное творчество. По его словам, вместе с Сюзанной он прошел большой музыкальный путь.

Ранее хоккеист Игорь Макаров заявил, что не ругался со своей супругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой. По словам спортсмена, они все еще вместе. Кроме того, муж телеведущей отметил, что чувствует себя хорошо. У пары 8 июня была 11-я годовщина свадьбы. По этому поводу хоккеист в соцсетях опубликовал совместное фото с супругой и публично признался ей в любви.

В январе Кудрявцева рассказала, что ушла от Макарова из-за его проблем с алкоголем. Звезда подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила не беспокоить ее по этому поводу. Телеведущая добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».