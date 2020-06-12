«Я не Наташа»: молодая жена Игоря Николаева жёстко ответила хейтерам

https://static.news.ru/photo/9a33eb02-ace2-11ea-8e27-fa163e074e61_660.jpg Юлия Проскурякова Фото: uliaveronika/instagram.com

Молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в своём Instagram видео, на котором она танцует под музыку своего возлюбленного. Однако подписчики негативно отреагировали на пост звезды, назвав её колхозницей.

Всем хорошего настроения! — написала певица под своим видео.

В ответ хейтеры начали писать, что спортивный костюм толстит Проскурякову. А некоторые начали сравнивать её с бывшей женой Николаева. Это сражение молодая девушка проиграла.

Колхозница. Ну вы же жена такого человека, так-то уж позориться зачем? Нет таланта как творческого человека, будьте уж на своём месте... Подарить дочу — это классно, но на это полстраны способны, а вот быть музой, как Наташа Королёва, не дано вам, — написал один из комментаторов.

В ответ Проскурякова решила нагрубить всем, кому не понравился её пост.

Отстаньте, а! Я не Наташа и ею не буду и быть не хочу, у Наташи есть её страница, пишите туда, — ответила артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию надеется получить от государства. По словам 60-летнего музыканта, никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, ведь всякое может случиться и тогда будешь рад любым деньгам.