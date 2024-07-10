«Я не настолько молода»: звезда «Холостяка» об отношении к экстриму Блогер Ржаксенская назвала себя боязливым человеком, который любит экстрим

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Галина Ржаксенская

Участница шоу «Холостяк», блогер и телеведущая Галина Ржаксенская на мероприятии, посвященном запуску бренда премиальных тревел-ивентов NEVEREND, призналась, что считает себя боязливым человеком. Вместе с тем она отметила, что любит рисковать. Говоря о скоростной езде, светская львица добавила, что уже не настолько молода. Также своим табу она считает поедание насекомых, передает корреспондент NEWS.ru.

Я боязливая, но люблю рисковать. Это по-своему такой адреналин <...>. Я такая «подождите, я не готова, ладно, давай!» <...>. Если экстрим, то окей, но если мы говорим о том, что надо что-то съесть, то это, конечно, очень тяжело для меня. Про тараканов — это прям тяжелая история <...>. Я не настолько молода, чтобы рисковать [со скоростной ездой], — поделилась Ржаксенская.

Ранее певица Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае» пристыдила команду знаменитостей, которая решила испортить матрасы соперникам «из народа». Она отметила, что звезды «живут в другом мире». Для нее же недопустимо делать подобные вещи с людьми, которые спасают сограждан за «40 тысяч рублей в месяц». Примечательно, что певица продержалась в шоу всего два дня. У нее разразился скандал с другими участниками команды, которых Седокова обвинила в буллинге.