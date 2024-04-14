«Я не могу, я умру»: Пугачева выпустила новую песню на слова Агутина Пугачева презентовала новую песню на слова Агутина перед 75-летием

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад, сообщает журнал The Voice. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.

Я знаю, кто-то из нас придумал эту игру// Ты так прекрасен сейчас // О, я не могу, я умру // Все в этом доме происходит, когда мы больше не находим слов // Чертова любовь, — поет Пугачева.

Ранее сообщалось, что Примадонна отечественной эстрады планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения 15 апреля. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Продюсер Леонид Дзюник ранее заявил, что Пугачева больше не интересна российской публике. По его словам, артистка «превратилась в ноль» и больше никому не нужна. Он предположил, что в начале марта певица впервые за 16 лет выпустила альбом, чтобы заработать на родине. Дзюник не исключил, что Пугачева продолжит предпринимать попытки получить доход от России, которую покинула.