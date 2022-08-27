«Я не дам жить спокойно»: Покровский пригрозил поддерживающим СВО артистам Покровский пообещал вернуться в Россию и разобраться с поддерживающими СВО коллегами

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Покровский

Макс Покровский пригрозил своим возвращением в Россию коллегам, поддерживающим спецоперацию на Украине. От жёсткой критики музыкант перешёл к угрозам, видео распространилось по Telegram-каналам.

В отрывке видеоинтервью лидер «Ногу свело» критикует выступление Александра Буйнова в Донбассе и называет его «говнок».

Сейчас не то время, когда я буду миндальничать. Придёт время, когда я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию, наверное. Я вам не дам жить спокойно. Просто знайте! — заявил уехавший из страны музыкант.

После начала спецоперации Покровский стал поддерживать Украину и писать песни о любви в ней и критиковать оставшихся в России коллег по цеху. Обосновавшийся в Нью-Йорке исполнитель заявлял, что он «не на одной волне» с теми, кто остался на родине. Покровский говорил, что они «преступники» и должны быть «наказаны».

Ранее Макс Покровский объяснил, почему сейчас не едет с концертами на Украину. Лидер группы «Ногу свело» боится, что его заподозрят в пиаре на горе.