«Я настолько другая»: Ребенок рассказала о получении «Золотого орла» Актриса Ребенок назвала сложные роли самыми интересными

Фото: NEWS.ru

Александра Ребенок

Актриса Александра Ребенок получила награду на премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме Александра Велединского «1993». Девушка призналась, что абсолютно не похожа на своего персонажа в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие. Также Ребенок заявила, что это ее первая в жизни награда, поэтому она счастлива ее получить, передает корреспондент NEWS.ru.

Я настолько другая. Это мое самое любимое — когда персонаж настолько далек от тебя, читаешь и говоришь — это прямо тотально «не я». Это самая классная и самая сложная для актера задача, когда тебе придется сделать роль, о которой ты изначально ничего не знаешь, ты про этого человека ничего не знаешь. Но в нас есть все, — поделилась актриса.

Ранее Ребенок заявила, что российский кинематограф получил новые возможности для развития после ухода голливудских студий. По ее мнению, в трудные времена всегда открываются новые горизонты для творчества, наблюдается подъем культуры и искусства.

Также на мероприятии присутствовала Юлия Пересильд. Она получила специальный приз как первая в мире актриса-космонавт. По ее мнению, картине режиссера Клима Шипенко было неправильно соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба. Вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино, подчеркнула Пересильд.