«Я начала задыхаться»: Водонаевой стало хуже после микроинсульта

https://static.news.ru/photo/4d2b7214-a4e7-11eb-b0e2-96000091f725_660.jpg Фото: avodonaeva/vk.com

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева рассказала, что её самочувствие ухудшилось после перенесённого микроинсульта. Как предположила селебрити в Instagram, такая реакция может быть связана с индивидуальной непереносимостью препарата.

Мне поставили капельницу. Через несколько секунд мне стало плохо от неё, я начала задыхаться. В прямом смысле, — поделилась она.

Ведущая также заявила, что ни один врач не пришёл проведать её после случившегося. По мнению ведущей, медики так поступили из-за обиды на то, что она пожаловалась на сотрудницу, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток.

Просто вдумайтесь, мне реально не сказали, что это было вообще (я про капельницу) и на что может быть такая реакция организма, — возмутилась звезда.

Она добавила, что потребовала выписать её из больницы и сейчас находится дома.

Ранее Водонаева сообщила, что перенесла микроинсульт. Как отметила телеведущая, в последнее время она много работала, плохо высыпалась и испытывала сильный стресс. При этом она самостоятельно решала все проблемы и вопросы, не рассчитывая на помощь со стороны.