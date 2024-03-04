«Я начал верить в чудеса»: уладил ли Прилучный скандал с алиментами?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный на протяжении нескольких лет судится с бывшей женой Агатой Муцениеце из-за алиментов на общих детей. Чем закончился последний суд, какие отношения у экс-супругов?

Какие отношения у Прилучного и Муцениеце

В недавнем интервью Прилучный признался, что у него хорошие отношения с бывшей супругой. По словам актера, он никогда не позволит себе говорить плохо о матери своих наследников, поскольку «это неправильно».

«Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило. <...> У нас с Агатой отличные отношения. У нее все складывается, получается, и я искренне за нее рад», — сказал Прилучный в интервью PROZVEZD.

Он добавил, что постоянно проводит время с детьми от первого брака, сыном Тимофеем и дочерью Мией. Актер отметил, что его нынешней супруге 28-летней актрисе Зепюр Брутян удается ладить с наследниками.

«Я вижу, как они общаются, как они понимают, что это важный человек для меня. Я делаю все возможное, чтобы показать, что и они для меня важны. Чтобы не было никакой ревности», — объяснил Прилучный.

Выплатил ли Прилучный алименты

В феврале 2024 года Муцениеце подала новый иск в суд к бывшему мужу. Артистка расторгла мировое соглашение с экс-супругом и потребовала треть его доходов. Дело поступило в Головинский суд Москвы.

Муцениеце оказалась недовольна суммой, которую получает от Прилучного на двоих совместных детей. Актрису возмутило то, что бывший муж перечисляет только 100 тысяч рублей, хотя его месячный заработок составляет несколько миллионов, в связи с этим она обратилась в суд. Чем закончилось разбирательство, пока неизвестно.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Агата Муцениеце

Что известно о личной жизни Прилучного

Актер познакомился с Зепюр Брутян в 2018 году на съемках сериала «В клетке». Прилучный признался, что девушка покорила его не только внешностью, но и характером.

«Я смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски отнестись. Очень правильно себя несет. Я думал: „Молодец какая!“ А теперь она — моя любимая женщина», — делился актер.

Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, в 2022 году Брутян вышла замуж за Прилучного. Пара сыграла пышную свадьбу.

«Если первая свадьба у меня была такая тихая и спокойная, то вторую я решил жахнуть так жахнуть!» — признался Прилучный в недавнем интервью.

По словам актера, у него с супругой одинаковый взгляд на жизненные ценности. Оба придерживаются консервативной точки зрения на брак и семью.

В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль. Прилучный присутствовал на родах.

«Я и правда начал верить в чудеса. Хотя раньше, в какой-то момент, вера ушла. Однако с Зепюр я понял, что все случается, все может быть. Вера пришла, и я сейчас абсолютно счастливый человек», — подчеркивал актер.

Из-за чего ссорились Муцениеце и Зепюр

В феврале Муцениеце заявила, что актер покупает наследникам подарки, но запрещает увозить их к матери. Также, по словам актрисы, детям не разрешают брать с собой подаренные ноутбук и колонку «Маруся».

После этого Брутян опубликовала в соцсетях видео, на котором дети говорят, что подарки сейчас у мамы.

«Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль (одного актера). Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале», — подчеркнула Брутян.

Муцениеце ответила Брутян и предложила ей отдать детям не только технику, но и остальные вещи.

«Понятно, для чего разрешили брать ноутбук с собой. Предлагаю их теперь в новой одежде отправить домой, чтоб на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — прокомментировала актриса.

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