Харламов объявил о создании партии «Жир»

https://static.news.ru/photo/9f651fcc-a9c3-11eb-b530-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео Ошуительное Хоу/youtube.com

Российский юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов в шутку объявил перепись «полных, толстых и жирных людей» для создания партии «Жир». При этом для создания организации шоумен предложил подписчикам в Instagram написать в комментариях, к какой категории они себя относят — к «п», «т» или «ж».

Вступай в партию «Жир»! Я/Мы Жир!!! Мы жирные и с нами Рот!!! — написал комик.

Не все, однако, оценили идею Харламова. Рэпер Джиган назвал его «свином» и предложил похудеть. В ответ ему заявили, что «Гарик-то похудеет! А ума у некоторых не прибавится».

Харламов не скрывает, что в последнее время потерял форму и набрал лишний вес. Он спокойно относится к тому, что многие вокруг стали шутить над его поплывшей фигурой. Однако артиста задело, что танцора из Little Big все называют Пухляшом, а его «жирным придурком».

Ранее сообщалось, что юмористы Павел Воля и Гарик Харламов устроили дружескую пикировку во время последнего выпуска шоу «Камеди клаб». К ним в гости пришла российская фигуристка Евгения Медведева и подарила им по толстовке.