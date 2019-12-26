https://static.news.ru/photo/7bbdc074-27e7-11ea-97af-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алёна Апина рассказала в программе Андрея Малахова о состоянии своего коллеги Бориса Моисеева. После пережитого около десяти лет назад инсульта исполнитель перестал выходить на сцену, он чаще всего проводит время в юрмальской квартире.

Я могу сказать, что он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, его старинные поклонники помогают ему материально, как-то поддерживают его. Мы же думаем, что мы вечные, ничего не откладываем. Как птицы, поём и поём, а это же может произойти с каждым, — рассказала Апина.

Моисеев является крёстным отцом дочери поп-певицы Алёны Апиной — Ксении.

Не так давно концертный директор Бориса Моисеева Сергей Лавров признался, что артист живёт на пенсию 50 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что Моисеев не распродаёт своё имущество, но пенсионных денег на жизнь ему не хватает. Кроме того, представитель певца отметил, что от артиста отвернулись продюсеры, которые с ним работали и зарабатывали на нём, потом промоутеры. А потом и друзья, которые раньше всегда были с ним рядом, писал NEWS.ru.