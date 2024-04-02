«Я многодетная мама!»: Погребняк пожаловалась на штрафы за парковку Марию Погребняк оштрафовали на 85 тысяч рублей за неправильную парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что получила штрафы на 85 тысяч рублей за неправильную парковку. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) блогер призналась, что забыла официально подтвердить в МФЦ статус многодетной матери.

Мне пришли штрафы на 85 тысяч рублей за парковку. Забыла заехать и подтвердить, что я многодетная мама! Не понимаю, зачем каждый год это подтверждать. Ну хотя бы оповещение можно было прислать? Думаю, что эти штрафы мне не аннулируют, но хотя бы новые не появятся, — заявила Погребняк.

Мария и Павел Погребняк прожили в официальном браке восемь лет. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Алексея, 15-летнего Павла и 17-летнего Артема. Развод состоялся в сентябре 2023 года.

После развода Погребняк заметили вместе с бизнесменом Игорем Головинским. Пара отправилась вместе на отдых в Париж. В своем блоге Погребняк опубликовала видео, на котором прикрепляет «замочек любви» к ограде на мосту. Впервые они появились вместе на публике на дне рождения блогера Алины Акиловой. Согласно некоторым данным, Погребняк и Головинский знакомы много лет, но свои отношения не афишируют.