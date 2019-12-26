https://static.news.ru/photo/40577716-27c7-11ea-a169-fa163e074e61_660.jpg Ольга Орлова Фото: olgaorlova1311/instagram.com

Российская певица и бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова отказалась комментировать скандал вокруг своей коллеги и подруги Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году после борьбы с раком.

Во время интервью в программе «Алёна, блин!» на YouTube-канале издания Super Орлова заявила , что она в первую очередь беспокоится о сыне Фриске, Платоне, и не хочет, чтобы он от неё слышал «нелестные» слова в адрес его отца, телеведущего Дмитрия Шепелева.

У меня есть своя правда, но я — крёстная Платона, и я хочу действовать в интересах Платона. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне, и я не собираюсь участвовать ни в какой грязи, — сказала артистка.

Певица выразила сожаление, что Шепелев не разрешает ей видеться с сыном подруги. Комментируя причину, по которой они не могут встретиться, Орлова отметила, что отец мальчика обижен на неё за то, что та отказалась принимать участие в программах, посвящённых конфликту между ним и семьёй Фриске. По мнению артистки, Шепелев посчитал, что таким образом она встала на сторону родственников своей подруги.

Как писал NEWS.ru, Шепелев заявил, что у его покойной супруги были тяжёлые отношения с отцом и они не разговаривали по полгода. По его словам, певица предупреждала, что у него тоже могут быть проблемы с её родственниками. Конфликт возник на фоне судебного разбирательства по поводу порядка встреч сторон с Платоном.

Позже отец артистки Владимир Фриске пожелал Шепелеву смерти, обвинив его в клевете, а сестра певицы, Наталья, заявила, что телеведущий обманным путём присвоил деньги находящейся при смерти жены.