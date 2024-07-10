«Я категорически против войны»: где сейчас актриса Юлия Михалкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Михалкова

Актриса Юлия Михалкова прославилась благодаря шоу «Уральские пельмени». Почему она ушла из проекта, чем занимается сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Михалкова

Юлия Михалкова (Матюхина) родилась 12 июля 1983 года в Верхней Пышме Свердловской области.

«На самом деле моя девичья фамилия Матюхина, а Михалкова — это творческий псевдоним», — объясняла она.

После окончания школы Михалкова поступила на филологический факультет Уральского государственного педагогического университета Екатеринбурга на специальность «преподаватель русского языка и литературы». С первого курса она стала участницей университетской команды КВН.

Через два года учебы в педагогическом университете поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт на специальность «актриса драматического театра, кино и телевидения». Окончила его в 2008 году.

С 2009 года Михалкова стала участвовать в комедийном шоу «Уральские пельмени», выходящем на канале СТС. Оно принесло артистке известность.

«Каждые полгода „Уральские пельмени“ устраивали большие концерты в Екатеринбурге. Если для номера им нужна была девушка, за помощью обращались в местные команды. Мы с коллегами по сцене с радостью помогали актерам. Так все и завертелось. Спустя какое-то время я стала полноправным членом команды», — вспоминала Михалкова.

Артистка работала в «Уральских пельменях» до 2019 года. По ее словам, она ушла из шоу, поскольку ей надоел образ «глупой девочки».

Также она снималась в кино. Актрису можно увидеть в картинах «Серебро», «Реальные пацаны», «Стройка», «Везучий случай», «Сториз», «Стриптизеры» и других.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Юлия Михалкова

Что известно о личной жизни Михалковой

Юлия Михалкова состояла в отношениях с политиком, депутатом Свердловской области Игорем Даниловым. Ходили слухи о свадьбе пары, но в 2014 году влюбленные расстались.

«Я — как Ferrari, такая же быстрая. А он — как BMW X6: хорошая машина, но за Ferrari ей не угнаться. Мне нужен мужчина-Bugatti, который сможет меня обогнать», — комментировала актриса.

В 2016 году Михалкова заявила, что у нее есть избранник, за которого она собирается замуж, однако свадьба так и не состоялась. Детей у 40-летней актрисы тоже нет.

Сейчас Михалкова не распространяется о своей личной жизни.

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина — вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек хозяин своей жизни. Мало ли по какой причине у нее нет детей. Не хочет, не может, не успевает», — жаловалась она.

Что Михалкова говорила о спецоперации

Юлия Михалкова в 2022 году обвинила коллег, осуждающих проведение спецоперации, в лицемерии.

«Где же были ваши „переживания“, когда нацбатальоны украинских властей с 2014 года били снарядами по жилым районам Донецкой и Луганской республик, убивали и калечили, в том числе россиян? Восемь долгих лет били по нашим!» — заявила она.

По мнению актрисы, после начала СВО многие ее коллеги «изобразили массовый психоз».

«Я категорически против войны. Той по сути гражданской войны, которая началась у наших соседей восемь (!) лет назад. И я верю в то, что наша доблестная армия в ближайшее время эту войну завершит. И Украина спустя восемь лет снова станет свободной, счастливой, братской для нас страной», — отмечала она.

В январе 2023 года Михалкова была внесена в санкционный список Украины.

Недавно артистка объяснила, почему до сих пор не ездила в зону проведения спецоперации. При этом она отметила, что следит за ходом СВО.

«Я слежу за ходом спецоперации, потому что мне важно все, что касается моей родины. В зоне СВО я еще не была, поскольку я все это воспринимаю очень близко к сердцу, чувствительно, но по-своему стараюсь поддерживать наших героев, ребят, которые там находятся. Я периодически записываю для них поздравительные видео. Если взять телефон, у меня половина видео — такие записи. Я отправляю поздравления участникам СВО, например, через друзей. И чтобы как-то подбодрить родственников участников СВО, мы даем им билеты на наш спектакль», — комментировала актриса MK.RU.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Юлия Михалкова

Что Михалкова говорила об уехавших артистах

По мнению Юлии Михалковой, те артисты, которые уехали на Запад, навсегда останутся там «людьми второго сорта».

«Вы никогда не станете там своими. Вы всегда будете чужими — людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия только из-за того, что у вас паспорт российский. Что сейчас и происходит», — высказывалась она.

Чем сейчас занимается Михалкова

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в Москву.

Сейчас она продолжает творческую деятельность. Актриса задействована в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».

Также в скором времени должна выйти комедия «Уралочка» с Михалковой.

Читайте также:

Критика СВО, восхищение США, «плохие русские»: где сейчас Александр Невский

Ранение на СВО, стычка с ОМОНом, тюрьма: как живет актер Павел Устинов

«Покинула родину из-за презрения»: как сейчас живет певица Аида Ведищева