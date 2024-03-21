«Я исправлюсь! Слово чушпана»: народ предложил отправить Кологривого на СВО

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый получил семь суток административного ареста за дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как отреагировали россияне на этот инцидент, куда предложили отправить актера после скандала?

Что известно о дебоше Кологривого в ресторане

Актер устроил дебош в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с сотрудниками заведения. После инцидента артист был задержан полицией и помещен в спецприемник. Утром 21 марта состоялось заседание суда, по итогам которого Кологривый получил семь суток административного ареста. При этом обвинение требовало для артиста 15 суток, в связи с чем прокуратура планирует обжаловать решение Дворца правосудия.

Во время заседания Кологривый, который также укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ.

Перед заседанием суда актер заявил, что раскаивается и сожалеет об устроенном дебоше. Кологривый извинился за инцидент и назвал себя порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки.

После вынесения приговора Кологривый сообщил, что не будет обжаловать арест, так как не является «ябедником». Также он рассказал, чем займется во время отбывания наказания.

«Расстроен... Но дочка должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал артист, добавив, что с ним все в порядке, ведь он «тертый калач» и такое наказание вряд ли собьет его с пути.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Никита Кологривый

Как россияне оценили поступок Кологривого

По мнению пользователей, после устроенного дебоша актера необходимо отправить в зону проведения специальной военной операции. Как отмечают некоторые комментаторы, энергия Кологривого может пригодиться на передовой.

«Он бы на СВО много пользы принес. У него прет прям энергия лишняя, только во вред себе растрачивает», — пишет Екатерина в Дзен-канале NEWS.ru.

«Я думаю, его надо отправить на СВО. Как от бойца толку мало будет, вот готовить позиции нашим бойцам вполне сможет», — уверен Артур.

«Пусть покажет, какой он боец, на Донецком направлении», — предлагает пользователь Вит Вит.

Сам Кологривый в зале суда объяснил, что произошедший скандал отчасти связан с его усталостью и «эмоциональным выгоранием». Ряд пользователей скептически отнеслись к этим словам артиста, приведя в пример бойцов СВО.

«„Устал от графика, жизни и эмоций“. Это в смысле все оправдывает? А что тогда должны исполнять парни из СВО в отпуске?» — задается вопросом Владимир.

«Устал мальчик?! На СВО в отпуск отдохнуть не желает?» — считает Ася.

«Устал? Может, в шахту спуститься „отдохнуть“ или на СВО?! Прям бедняжка, обнять и плакать!» — иронизирует Светлана.

Не обошлось и без отсылок к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором Кологривый исполнил роль криминального авторитета Кощея.

«„Я исправлюсь! Слово чушпана!“», — написал Александр.

«Пацаны не извиняются», — вспомнил одну из главных фраз сериала Валерий.

«За свой поступок надо отвечать, или он чушпан», — рассуждает Валерий.

Как Кологривому еще предложили исправиться после дебоша

Депутат городского совета Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что Кологривому следует отправиться в зону СВО после произошедшего скандала. По его словам, артисту нужно последовать примеру актеров, участвовавших в боях в годы Великой Отечественной войны.

«Не так давно Никита обратился к бойцам СВО, поблагодарив солдат за то, что они занимают „его место“. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу», — сказал он.

В свою очередь шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что только он может исправить Кологривого. Экс-участник группы «Ленинград» считает, что звезде «Слова пацана» поможет рытье могил на кладбище.

«Кологривого ко мне на кладбище. Рыть могилы. Я его исправлю. Это первое. Второе — человек поймал звездную болезнь. Это все плохо закончится, слабая психика у человека, не понимает, что делает. Снялся в одном фильме и думает, что он какая-то суперзвезда», — сказал Барецкий.

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