«Я и Киркоров — любовники»: хирург Хайдаров рассказал о травле в Сети Хирург Хайдаров заявил, что поражен слухами про него и Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал Telegram-каналу SHOT, что он подвергается травле в социальных сетях на фоне смерти известного московского продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после операции в его клинике. Врач отметил, что в Сети про него распространяют неприятные слухи, в частности, что он якобы состоит в близких отношениях с певцом Филиппом Киркоровым.

Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы я и Киркоров — любовники, я нахожусь в огромном шоке — сказал Хайдаров.

Кроме того, хирург пожаловался, что стал жертвой киберпреступников. По его словам, неизвестные записали через нейросети сообщения его голосом и стали их «вбрасывать» по соцсетям. Как утверждает Хайдаров, одному из врачей его клиники поступил звонок с угрозами якобы от него, но оказалось, что голос подделан.

Говоря о роковой операции, после которой умер Гаврилов, хирург заверил, что причастный врач отстранен от работы на время разбирательств. Если будет выявлен факт нарушений со стороны медиков, то виновные понесут наказание, подчеркнул он.

Ранее SHOT писал, что врачам клиники Тимура Хайдарова может грозить шесть лет колонии после смерти Гаврилова. По его информации, Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть человека. Родственники погибшего продюсера винят в случившемся медиков московской клиники IQ Plastique, где ему делали операцию по шунтированию желудка.